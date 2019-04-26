農委會官員酒駕後考績仍甲等 李惠仁批：酒駕零容忍都是屁

2019-04-26 08:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕導演李惠仁昨天在臉書痛批農委會高階文官去年酒駕今年考績甲等，「酒駕零容忍，根本就是屁」，農委會防檢局長馮海東表示，該文官後續在非洲豬瘟防疫工作有很多傑出表現，所以才能功過相抵，希望大家不要因為一時的犯錯，就把人推入谷底。

李惠仁昨天在臉書上發文指出，一位農委會11職等高階文官，去年接受廠商招待，還酒後駕車，被警察攔檢，酒測值高達0.98被移送法辦，依照規定，該員當年度考績不得高於乙等，就是丙等，「結果這個大官，去年考績「甲」等！對，就是「甲」等！」

李惠仁隨後又在臉書表示，這位高階文官還四處教導其他人，酒駕被抓後，趕緊記7支嘉獎1支小功，考績就可從丙等變甲等，酒駕零容忍，根本就是屁。

李惠仁文中的高階文官暗指的是防檢局動物檢疫組長彭明興，彭明興去年3月29日到台北市天成飯店出席台灣區動物用醫藥保健工業同業公會會員大會，會後轉車返回新竹家中時，途中因騎車明顯搖晃被新竹警方攔檢，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，遭依公共危險罪移送法辦。

防檢局長馮海東表示，依據考績法規，年度考績功過可以相抵，當初酒駕記大過後，由於下半年非洲豬瘟防疫工作相當吃重，主要重點工作都在邊境防疫，也就是動物檢疫組的首要任務，有關邊境配置和工作規劃、國際往來在該文官帶領下有很多好的表現，所以後續才有記功嘉獎，雖然因為一時失誤犯錯，可是工作上很努力，還是發揮自己的功能，希望大家不要把人推入谷底。

彭明興對李惠仁的批評則表示，他還沒看到李惠仁的臉書文章，所以暫不回應。

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