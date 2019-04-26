台中市議員增產報國！陳世凱剛生第三胎 吳瓊華早已生四胎

2019-04-26 07:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員「增產報國」，42歲陳世凱最近再添一位千金，共生3子，而吳瓊華則是有4位子女。

有國外統計，2019年各國生育率，台灣在全球200個國家和地區中敬陪末座，平均每位婦女只生下1.218個小孩，顯示台灣少子化嚴重。

雖然台灣人不愛生，但是台中市大烏龍地區的2位市議員陳世凱與吳瓊華則是增產報國，非常愛小孩子。

陳世凱近日再添一位千金，共育有3名子女，長子3歲半，長女1歲11個月，次女就是最近剛出生的小女嬰，有二位前世的情人，讓陳世凱很開心，在臉書PO上跟小女娃的合照。

陳世凱表示，雖然之前已生2個，但他因為自己很愛小孩，便順其自然，最近生了第3胎，而且是女兒，讓他更開心，雖然想再生，但老婆大人已不同意，所以未來將會避孕。

另一位已50歲的市議員吳瓊華，則是生有4位子女，前面2個是女兒，後面2個是兒子，老大已是26歲，老四已14歲。

為何有勇氣生4個，吳瓊華表示，自己很愛小孩，而且一直認為家中的小孩要有男有女，前二胎是女兒，她希望能有兒子，第三胎生了兒子，原本以為就此打住，但也沒有避孕，豈料8年後竟然懷孕，第4胎生下兒子。

事實上，大烏龍地區的民眾，跟其他地區不一樣，不會排斥生小孩，不但市議員們生了3、4胎，連顏寬恒的一位助理就超愛小孩，就生了8個，烏日分局某一位員警也生了4位，大烏龍地區民眾為台灣人口盡了不少心力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/