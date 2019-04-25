今年最大宗螞蟻走私案！台灣沒出現過的螞蟻達36巢

2019-04-25 19:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會防檢局和苗栗縣警局查獲今年最大宗螞蟻走私案，不但含有台灣未出現過的外來種大頭家蟻屬、長角家蟻屬、彎顎針蟻，總巢數更達36巢，業者在網路販賣遭檢舉，面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金15萬元以下。

農委會防檢局今天偕同苗栗縣警察局苗栗分局查獲一起違規輸入螞蟻案，並查扣多巢螞蟻，防檢局表示，經防檢局會同專家鑑定蟻種，確認包含台灣未有紀錄的大頭家蟻屬、長角家蟻屬、彎顎針蟻屬螞蟻種類計36巢。

防檢局指出，日前防檢局接獲檢舉，有民眾疑似違規輸入螞蟻並於網路販售，謀取暴利，防檢局將案件及相關資料移送內政部警政署，經鎖定該被檢舉人後，苗栗縣警察局會同防檢局人員前往查緝，經查緝鑑定，部分螞蟻為台灣未有紀錄種類。

防檢局強調，外來螞蟻屬「植物防疫檢疫法」第15條所規定禁止輸入的有害生物，一旦入侵，將嚴重危害台灣農業生產、生態安全及人身健康，並呼籲民眾切勿擅自違法輸入，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金。

今年2月彰化也曾出現螞蟻走私案，當時走私的巨山蟻蟻后一隻拍賣價高達3200元，賣家最後被以違反植物防疫檢疫法起訴。防檢局副局長鄒慧娟表示，影響農業生產，也可能會咬人造成傷害，呼籲不要違法走私螞蟻。

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