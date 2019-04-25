全中運》新北市包辦111金 明德高中奪牌全國之冠

2019-04-25 22:11

〔記者周湘芸／新北報導〕2019年全國中等學校運動會於今天閉幕，新北代表隊打破以往奪牌紀錄，共奪得111金121銀137銅牌，並有6項破大會紀錄、2項創大會紀錄。其中，明德高中除了在角力部分奪得6金，田徑部分取得9金10銀11銅，總獎牌數也居全國之冠。

新北市在全中運角力部分摘下21金20銀35銅，成為奪牌大宗。其中，安康高中包辦高男組和高女組的團體總錦標，學校也因此設定目標，期望在2020年東京奧運為中華隊奪下好成績。另外，明德高中田徑選手陳彩娟在混合運動、光榮國中選手賽斯（SETH）在國男組1500公尺，以及錦和高中選手梁宥婕在高女組擲鏈球項目也皆破大會紀錄。

射箭部分則是由明德高中湯智鈞和三民高中楊恢哲讓新北市在高男組個人賽包辦金牌和銀牌；游泳部分新北市也獲得16金23銀18銅的好成績，其中，由中和高中陳思綺拿下了50、100及200公尺仰式的金牌；體操部分三重高中也囊括高中組男女成隊競賽和男女全能金牌。

新北市政府教育局指出，近年新北市政府由「選、訓、賽、輔、獎」等面向建構運動人才培育三級銜接體系，依種類發展需求補助學校成立體育班，也逐年招聘專任運動教練、設置運動傷害防護站。此外，也設立獎學金、獎（輔）助金及訓練補助金等獎勵機制，給選手完善專長訓練環境與升學管道。

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