桃市公園驚見「死貓吊樹頭」 滴下屍水嚇壞小朋友

2019-04-25 18:22

［記者許倬勛／桃園報導］台灣早年有「死貓吊樹頭、死狗放水流」的民間習俗，隨著時代進步，觀念逐漸改善，但有民眾卻在桃園市平鎮區八角塘水岸公園內，日前驚見欒樹上吊有用麻布袋裝的貓屍，不僅招來蒼蠅、還滴下屍水，飄出陣陣惡臭。市府環保局表示，任意丟棄動物屍體，可處1200元以上、6000元以下罰鍰。

位在中庸路、鎮鏞路口的八角塘水岸公園本月初啟用，因結合綠水溪生態步道、石門大圳山仔頂段自行車道，平日傍晚有許多民眾前來休憩、運動，前日有家長帶著小朋友來玩，驚見一棵欒樹上吊有麻布袋，樹下還有香灰、冥紙，驚悚景象嚇壞行人。

當地耆老、89歲的陳阿公用客語說，「這是做善事，莫驚啦」，他推測應是貓咪遭「路殺」，老人家循傳統習俗裝袋貓屍，再懸吊在樹上，自己也曾碰上許多次，雙手合十祭拜後離開即可。

殯葬業者許孟維說，老一輩多認為貓屬陰性，若埋在土裡恐變貓妖索命，須懸吊在木麻黃、林投等「陰樹」，經七七四十九天後才能消去戾氣，但此觀念早不符合環保、科學及動保精神，也有礙市容觀瞻。

鎮興里長黃志杰獲報前往，因怕嚇到里民，只好硬著頭皮以剪刀取下，再以塑膠袋包覆交由清潔隊員焚化處理，他說，不合時宜的陋習實讓人不敢領教，公園是屬於大家、用來休憩的，呼籲里民要有公德心。

市府動保處指出，動物屍體依「廢棄物清理法」管理，吊貓屍情況傳播疫病的機會不高，建議民眾應把貓屍用防止臭味逸散的袋子包覆，經垃圾車送焚化或交由專業動物屍體處理業者才是正確處理方式。

環保局也說，任意棄置動物屍體成為地方髒亂點，違反廢棄物清理法可依法處1200元以上、6000元以下罰鍰。若是公有地，則會發函請管理單位盡速清理或請當地清潔隊協辦清除。

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