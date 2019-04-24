桃市公立、非營利幼兒園2歲專班 5月3、4日受理登記

2019-04-24 16:17

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市現有7個公立、非營利幼兒園設有2歲專班，將於5月3日上午8點30分起至下午3時30分止、5月4日上午8點30分至12點30分受理登記，另第一階段招生將於26日起展開，家長可至網站查詢。

桃園市公立、非營利幼兒園設有2歲專班7個據點，分別是平鎮區復旦國小附幼、楊梅區大同國小附幼、觀音區觀音國小附幼、復興區奎輝國小附幼、龜山區文德非營利幼兒園、蘆竹區蘆竹幼兒園上竹分班及南崁幼兒園，另108學年度將在蘆竹區頂社國小附幼、新屋區永安國小附幼、大溪區福安國小附幼、桃園區快樂非營利幼兒園、大園區桃捷非營利幼兒園、平鎮區平興非營利幼兒園設置2歲專班。

教育局表示，2歲專班（幼幼班）招收2到3歲幼兒，可訓練幼兒開始接觸家庭之外的其他人、事、物及環境，進入幼兒園後，課程規劃著重在認識、模仿、覺察及探索等基礎能力培養，讓幼兒喜歡幼兒園環境，練習跟家人分離、與他人互動，建立安全且信任的歸屬感。

另幼兒園作息穩定，也提供大量機會讓幼兒練習生活自理（例如穿鞋、如廁、整理至書包、學會用餐以及戒除尿布等），學著照顧及保護自己，經過反覆練習逐漸進步並從中獲得成就感，建立起自信、積極的態度，正向地面對不同挑戰。

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