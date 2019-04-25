今深夜鋒面報到 北台灣高溫降至約27度轉舒適

2019-04-25 19:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天深夜鋒面報到，氣象局預報員陳建安說，今晚鋒面逐漸靠近北台灣，預估明天白天北台灣高溫僅剩27度左右，其他地區約30度上下，不會像今天這麼炎熱，轉為較舒適的天氣型態。

氣象局表示，未來一週全台將受兩道鋒面影響，今天深夜第一道鋒面逐漸接近北台灣，北部地區地區降雨時間偏午夜；由於這波鋒面結構不佳，因此週五西半部地區降雨機率提高，但降雨時間並不長，有可能會出現短時強降雨，週六因東北風南下，降雨範圍以東半部為主，尤其近海地區會有局部較大雨勢。

氣溫方面，全台僅北台灣高溫會逐日下滑，北部今天白天高溫有35度，預估週五會下滑至27到30度、週六25、26度。

下週日到下週二全台各地都是穩定天氣，各地高溫都在30度以上。

氣象局預估，下週三第二波鋒面報到，按目前氣象局定義，5、6月的鋒面統稱為梅雨鋒面，因此這波就是今年首波梅雨鋒面，跟第一波相較雨勢會比較明顯，下週三、四全台有雨，北部、東半部降雨比較明顯，可能伴隨雷雨。

下週五鋒面逐漸遠離，全台雨勢將從北往南逐漸緩和下來。

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