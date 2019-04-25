韓星李棟旭廣告衣物義賣 拍賣所得助東基癌症醫療大樓

2019-04-25 15:16

［記者王秀亭／台東報導］韓劇「鬼怪」中飾演「地獄使者」的李棟旭，在新戲「LIFE」中扮演急診室的專科醫師，其連續代言兩年的廠商正官庄，響應台東偏鄉醫療，捐出李棟旭拍攝代言廣告時衣物共79件，25日起將在Yahoo奇摩拍賣公益平台義賣，拍賣所得將捐助東基公益籌建癌症醫療大樓之用。

台東基督教醫院表示，台東癌症標準化死亡率為全台最高，台東病患及家屬往往因在地醫療資源缺乏，須遠赴外縣市就醫，長期下來，家屬擔負極大的經濟壓力，加上台東縣低收入戶比例國最高，佔全縣人口4.17%，以一位乳癌患者來說，放射療程約需照射25至35次，即患者有近1.5個月需要每週5天往返醫院，住宿、交通也是一大問題。

3年前尼伯特颱風重創颱風，凸顯縣內重大醫療設備不能只有一套的問題，台東基督教醫院著手籌建「癌症醫療大樓」，將引進放射治療用的直線加速器及多項重要醫療設備，總經費達5億1000萬元，目前仍缺8000多萬元，韓星李棟旭捐衣義賣，盼達拋磚引玉之效。

東基表示，義賣的衣物都曾經在螢光幕前亮相，例如廣告中李棟旭坐在捷運上，旁邊有個女生睡著靠到他肩膀上，李棟旭立刻化身護花使者，廣告中所穿的黑色西裝、紅色領帶，大器的風格入手也容易穿搭；還有酷似「鬼怪地獄使者」風格，扮演人蔘匠人的手縫流蘇圍巾等，還有帆布厚底老爹鞋、皮革信封手拿包和登機箱，也都是義賣品。

競標義賣活動將在25日正式啟動，5月5日前只要在Yahoo奇摩拍賣的網站搜尋「李棟旭廣告衣物愛心義賣」，就能找到活動商品，約有4分之1衣物以1元起標，其他幾乎是原價的1至3折當起標價，義賣金額全數歸東基公益籌建癌症醫療大樓。

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