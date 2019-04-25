東北角特產石花菜產季到 海岸線變裝成為另類菜田

2019-04-25 12:30

〔記者林欣漢／新北報導〕台灣東北部海岸又到了石花菜產期，漁村開始曝曬石花菜，遠遠望去彷彿舖上萬紫千紅的各色地毯，展現在地特色風情，漁民也利用石花菜開發出石花凍飲、石花菜火鍋等各式飲品及料理，帶來新亮點。

石花菜是藻類的一種，生長在台灣東北角地區、從基隆到宜蘭外澳一帶沿海潮間帶，以農曆二至六月間藻裡含有較豐富的藻膠，氣溫漸熱，漁民就下水採集石花菜，在漁村裡曝曬，常常吸引許多遊客圍觀，拍照留念。

新北市農業局長李玟表示，石花菜是東北角海域最具經濟價值的藻類，富含天然植物膠、礦物質、維生素，且低熱量的健康在地特色食材，為了保護石花菜資源，市府彙整專家及當地漁民的意見，從每年10月1日起至次年4月15日止，禁止於萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區以任何方式採捕石花菜，讓石花菜資源永續利用。

時序進入石花菜盛產期，漁民開始濱海公路兩旁曬製石花菜，遠遠看去就像是舖上了一片片或紫、或紅、或黃的各色地毯，為當地美麗的山海景緻增添一抹別緻的色彩。

剛採集的石花菜是暗紅色的，經過六到七次的清洗、曝曬，去除海中沙粒和腥味，顏色慢慢變淡黃色，曬乾之後才能收藏處理，熬煮後冷卻就是常現的石花凍，俗稱「海燕窩」、「台灣寒天」，是消暑又健康的食品。

東北角卯澳驛站老闆蕭文偉表示，石花凍是在家就可以輕鬆料理的食材，只需要在熬煮石花凍過程中，嘗試加入各式各樣想加入的食材，例如桂花、桂圓、桑葚、鮮奶、可可、抹茶等，就可以做出獨一無二的石花凍飲品，卯澳驛站也在開發各種口味的石花凍飲、石花菜火鍋等，期望能給來東北角的遊客更多驚喜。

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