東北角藍灣風鈴季 霸氣掛5000個 充滿日式風情

2019-03-06 18:42

〔記者林欣漢／新北報導〕每到冬天，強勁的東北季風在東北角吹起冷冽寒風，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處創意發想，今年首度在鹽寮公園打造「藍灣風鈴季」，園區5000個風鈴在東北季風吹拂下呢喃吟響，發出輕脆、悅耳的聲音，彷彿在傾聽大自然的另類交響樂。

風管處長陳美秀說，鹽寮公園過去曾經是舉辦國際沙雕季的地點，目前委由藍灣海濱休憩園區經營管理，即日起至6月30日推出首屆東北角藍灣風鈴季，園區內打造2座祈福亭、2個風鈴隧道及3面風鈴牆，展出的玻璃、陶瓷、鑄鐵、貝殼4種材質風鈴共5000個，還有祈福卡免費提供給入園的遊客，寫下今年的願望，掛在風鈴上合影留念。

風管處說，玻璃風鈴又稱為江戶風鈴，讓這次展出充滿濃濃的日本風情，貝殼風鈴則是澳底國小全體師生利用在地的九孔殼及海邊撿拾的寶特瓶，打造獨一無二的美麗風鈴，園區內還有20座長年展出的沙雕作品、6座漂流木藝術及親子戲水池、玩沙池、海水浴場等，另外還有接龍拉拉車及DIY套裝行程。門票全票100元，半票50元，敬老票80元。

風管處也預告，今年邁入第12屆的福隆國際沙雕藝術季，將配合觀光局「2019小鎮漫遊」主題，打造出世界級古鎮及台灣知名小鎮，展期從4月20日至8月25日，歡迎民眾到現場體驗沙雕小鎮漫遊。

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