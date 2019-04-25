5月24日同性婚登記 台南已有23對預約

2019-04-25 12:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市各戶政事務所將於5月24日起辦理同性婚登記，各戶政事務所已先針對轄內留有聯絡資料的同性伴侶註記民眾，主動電話詢問當日參與登記意願，目前共有23對預約辦理登記。

南市民政局表示，據2017年5月司法院大法官會議釋字748號解釋，同性婚姻2年內應完成法制化，尚未完成法制前，戶政機關尚無法律依據予以登記，所以先行辦理同性伴侶註記，若法制化完成後，即可依法辦理相關登記，倘超過2年後（即今年5月24日前）仍未完成法制化作業，戶政機關應依釋字第748號意旨，直接受理同性結婚登記。

民政局表示，由於南巿首開先例自2016年2月1日起，即於各戶政事務所開辦同性伴侶註記，至目前有242對辦同性伴侶註記，因此戶政機關依釋字第748號意旨，直接受理同性結婚登記，今年4月已先詢問參與登記意願，目前有23對預約登記。

民政局說，民眾也可直接或以電話向各戶政事務所辦理預約，而登記當日將比照特殊結婚日期辦理相關活動，以彰顯婚姻平權在台灣又邁向了一個新的里程碑。

至於戶役政登記系統，依內政部戶政司表示，目前同性婚姻專法仍在立院審議中，之後會依照立院相關決議辦理，因目前還未到5月24日，相關系統不會開放，但當天一定會準時上線。

民政局表示，有關同性婚姻登記立法，行政院會於今年2月21日已通過「司法院釋字748號解釋施行法」草案，後續法案將送立院審議，待中央法令頒布後，該局將通函各戶政事務所，請各戶所依相關規定辦理，並請各戶所遇有辦理同性婚登記時尊重民眾意願，可另採專人專櫃方式辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/