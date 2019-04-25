石門水庫的延壽良帖 斥資36億阿姆坪防淤隧道入口曝光

2019-04-25 11:39

〔記者李容萍／桃園報導〕斥資36億5800餘萬元、列入前瞻基礎建設計畫的「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」，於去年4月開工，打造長約3702公尺、斷面寬約8公尺、高約7公尺的隧道，做為抽泥及沖淤通道，每年約可增加水庫64萬立方公尺的防淤能力，以及增加水庫每秒600立方公尺排洪量，被稱為石門水庫的延壽良帖，目前工程進度約17％，預計2020年底完工。

偌大的隧道工程難度高，水利署北區水資源局24日辦理「石門水庫清淤工程及阿姆坪防淤隧道工程行政透明宣導」活動，阿姆坪防淤隧道工程入口處外觀才首次曝光，與會者見證整個工程的艱鉅、浩大。

石門水庫於1964年啟用，是全台第一座多功能水庫，原設計3億噸庫容，但因水土保持等因素，現今僅剩3分之2約2億餘噸庫容；阿姆坪防淤隧道工程結合抽泥與水力沖淤，具備輸泥管道、沖淤通道、運輸便道、排洪隧道四大功能，除可減少石門水庫中游淤積，提升水庫整體防淤能力，另可增加排洪量，提升水庫防洪能力。

北區水資源局表示，此工程平日利用架設於隧道上方的輸泥管，將上游抽泥船所抽的泥砂透過輸泥管送至水庫下游設施篩分，其中有價料外售再利用，無價料暫置於沖淤池，颱洪期間利用洪水進行沖淤使淤泥回歸大海，利用隧道排砂可避開傳統疏濬運輸車輛對周遭交通影響，同時結合水庫減淤、資源再利用、防洪以及減碳，為一條多功能隧道，堪稱工程創舉。

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