高雄首季空品良率破5成 創紀錄

2019-04-24 23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局今天說，今年首季空氣品質良率首度突破5成，創下歷史紀錄，比去年同期增加超過1成，PM2.5平均測值則比去年同期降低7％，近來成立生煤使用控管專門小組，更推動電力業再加嚴標準，力拚明年7月上路，有效改善空品。

高雄今年1至3月空氣品質改善，以PM2.5國家標準檢測方法監測的手動測站平均測值降至30.4微克/立方米，比去年同期32.7微克降低7％，空氣品質良率達54.4％，首度突破5成創紀錄，比去年同期43.9％增加10.5％。

各界關心的生煤管制問題，環保局針對以生煤為燃料的電廠、汽電共生鍋爐等，已訂定燃燒設備加嚴標準，將燃煤的空污排放標準加嚴至與燃氣一致，今年更透過許可展延要求興達電廠冬季停機減煤，減少生煤使用101萬公噸。

環保局今年針對20家空污大戶，推動電力業再加嚴標準，比天然氣更高規格，二階段加嚴排放量，達到上路第一年減半、3年後剩下2成，4月2日已送環保署審議，力拚明年7月上路。

環保局近來成立生煤使用控管專門小組，將嚴格控管生煤品質，防止劣質煤替代優質煤衍生的污染問題，搭配電力業再加嚴標準預估明年7月上路，至少可減少硫氧化物3600多噸、氮氧化物6900多噸。

環保局更要求國營事業改善污染，如中鋼今年底完成燒結礦堆置場室內化工程，原料儲存場室內化也於今年同步開工，並啟動溼式淬火塔改為乾式的先期計畫，要求加速改善期程。

環保局也規劃空污防制策略，包括推動含硫份0.3％以下的低硫油、工業區污染減量專案、設備元件VOC洩漏標準再加嚴等，系統化推動，儘速改善空污。

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