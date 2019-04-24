29日復工！白河甘宅二號橋鑑定報告出爐 建議補強橋臺

2019-04-24 18:35

［記者王涵平／台南報導］完工後遲未通車的白河甘宅二號橋，鑑定報告出爐，白河區公所說，橋臺穩定性不足，建議進行補強，預計4月29日復工施作。

公所說，橫跨虎山里及汴頭里的甘宅二號橋案鑑定報告指出，橋臺未依設計圖示施工部分其穩定性不足，有安全疑慮。

公所指出，立即與監造單位以及引道施工廠商召開協調會議，並依據鑑定報告中之建議補強圖說，考量現地現況並於不違背原建議補強原意下設計修正補強圖說，如有需要將再次向主管機關爭取補強經費。

白河區長蕭福清說，基於汛期將至且通車緊迫，目前將規劃設計與廠商復工施作兩頭並行，希望汛期來臨前完成補強作業。復工施作期間，籲請民眾依照交通指示行駛，並請禁止進入施工區域內。相關工程進度可至白河區公所社群網站瞭解最新情形。

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