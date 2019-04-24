基隆暖東苗圃 斥資千萬營造環教場域

2019-04-24 16:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆暖東峽谷的暖暖童軍活動中心，近日完成修繕工程；暖東苗圃也正進行周邊環境景觀工程，營造環境教育場域，預計明年初完工，市長林右昌今天前往兩地現勘，期許發展生態教育連結觀光休憩，為地方產業經濟帶來正面助益。

林右昌今天先到暖暖童軍活動中心，查看剛完成修繕工程的童軍中心，林右昌指出，童軍露營場經整修後，未來不單提供童軍使用，更成為民眾運動休閒、露營、野餐或舉辦活動的公共場域，市府訂定相關費用，營運廠商給予相關優惠，童軍夥伴使用有優惠，環境好，營運廠商後續接手完成裝修，戶外體驗設施陸續到位，未來可藉由風格野餐、手作市集及主題活動等行銷策略，連結生態教育及觀光休憩，開放供民眾休憩的好地方。

林右昌說，暖東峽谷是淡蘭古道重要起點，千里步道協會曾在此舉辦活動。接下來市府配合國家步道系統建置，行銷推廣及串聯景點，未來銜接平溪、東北角觀光廊帶及國家級淡蘭古道，希望營運廠商進駐後，逐步培養客源，帶動暖暖、暖東峽谷觀光休憩能量，對地方產業經濟有正面助益。

副市長林永發也說，暖東峽谷植被生態完整，現今完整串聯成兩個步道迴路，接到五分山及淡蘭古道，有溪流、完整自然生態，希望完成後，大家可以常來。

林右昌隨後再到暖東苗圃查看環境景觀工程進度，市府表示，暖東苗圃改善工程共分為3階段，經費3千萬餘元，目前正進行第2階段的周邊環境景觀工程，第3階段將針對環山步道進行整理，預計下半年動工，明年初完工，接下來還要針對室內空間進行招商經營。

林右昌期許工程完成後，將暖東苗圃結合暖暖運動公園，成為暖暖地區非常重要的環境教育場域。市府說，暖東苗圃未來將結合步道、暖東峽谷、東勢坑生態區及周邊森林為主要生態地區，打造林相與自然生態體驗的旅遊型態，功能定位包括農藝花卉展示中心、地區旅遊諮詢及服務中心、環境教育認證場域及社區營造整合輔導中心等。

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