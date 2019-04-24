苗縣府砸1349萬 後龍苗9線80米瓶頸路段將拓寬

2019-04-24 13:32

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮苗9線龍山路段全長約3.5公里，其中位於都市計畫區範圍路段於105年完成道路拓寬為20米，但都計外80米長路幅縮減，形成瓶頸路段，造成人車爭道，成為交通安全隱憂，苗栗縣政府獲交通部補助，投入1349餘萬進行道路拓寬為15米，建構完整路網，預計5月動工，今年底完工。

苗九線10K+050至10K+130路段因屬於都市計畫外道路，3年前未被納入20米拓寬工程之內，以致該路段形成喇叭口，車輛行經時從雙向雙線道縮減為雙向單線道，不僅造成汽機車與行人相互爭道，路幅突縮減也恐造成安全疑慮，地方爭取拓寬聲浪不斷。

苗縣府透過立委陳超明向交通部爭取「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」補助，獲1187餘萬元，加上地方配合款161萬元，針對該路段原7至10公尺路幅拓寬至15公尺，闢增為雙向雙車道，預計5月初動工，今年底完工。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗9線為後龍鎮重要聯外道路，但卻卡著瓶頸路段，使路幅突然縮小，就怕用路人發生意外，因此連5、6年爭取補助，其中又因涉及地下管線及水溝問題，導致發包作業延宕，近期終於順利啟動，希望能盡速建構安全路網的最後一哩路。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/