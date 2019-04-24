公益路跑狗選手專屬 新北試辦「寵物公車」週末上路！

2019-04-24 11:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕全國第一場以狗為選手的專屬路跑賽事「奔 跑 吧！狗小孩公益路跑」將於27日在永和綠寶石寵物公園開跑，新北市交通局為方便民眾和毛小孩前往參加，將行經活動地點的243、綠2右兩線公車部分班次做為寵物公車，民眾可以直接用牽繩方式帶狗狗一同搭乘公車。

交通局長鍾鳴時說，新北市公車現況除導盲犬無搭乘限制外，各公車路線有條件提供部分寵物上車服務，但因為旅客運送契約規定及避免影響乘客等因素，依規定仍需將寵物裝於籠內，飼主才能帶寵物搭公車。

交通局在議員金瑞龍建議下，配合27日開跑的狗小孩公益路跑活動，將兩條行經活動會場的243、綠2右兩線公車，部分班次放寬載運寵物規定，讓大型犬類亦可搭乘寵物公車到活動會場。寵物公車路線分別為243（06:30、08:30、10:35）及綠2右（06:10、08:30、11:00），發車後可在大台北公車網頁（https://ebus.gov.taipei/）查詢寵物公車所在的站位。

台北客運總經理李建文說，「寵物公車」將於車頭LED顯示「本車提供寵物搭乘」字樣，供民眾辨識並與家中寵物一同搭乘前往「保安路」站下車後步行至活動會場。

鍾鳴時說，未來還會配合寵物展等與寵物相關活動開增寵物公車班次，也提醒飼主與寵物上車時，應確認寵物已進入車內，以免發生寵物被車門夾傷等意外情形，遇車輛轉彎時，以手協助扶持寵物，保護寵物安全與安撫情緒，並維護行車及其他乘客安全。

民眾與寵物下車時，飼主請確認左右無來車後，再讓寵物尾隨下車，以策安全，飼主應隨身攜帶適當撿便器（袋），如寵物發生嘔吐等情形，能即時自行清潔處理，以維護車內環境衛生。

新北市將於27日「奔 跑 吧！狗小孩公益路跑」試辦「寵物公車」。（記者翁聿煌攝）

狗狗公益路跑27 日在新北舉行，試辦「寵物公車」週末上路。（記者翁聿煌攝）

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