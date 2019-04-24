黃偉哲不用出國台南優質農特產品賣得嚇嚇叫

2019-04-24 11:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲不用出國，台南農特產品持續熱賣到國際，除台南鳳梨出口已經突破207個貨櫃，隨著台南農產芒果即將長成，台南市政府與農委會、外貿協會，今（24）日在香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦「2019台南熱帶水果及加工品國際採購日」活動，有美國、加拿大、中國等9國共16位通路進口業者到場採購，黃偉哲也扮起「超級宣傳員」到場推銷。

黃偉哲表示，台南是個文化古都，更是最優質的農產品之都，今天參加採購會的廠商，都是一時之選，歡迎來自世界各地的買主來精挑細選。

今天出席採購會的通路商，有美國、加拿大、中國、韓國、新加坡、馬來西亞、科威特、香港、澳門等9國共16位通路進口業者，來台採購品項包括生鮮蔬果及其加工品、加工食品（如烘焙食品與伴手禮）與飲料等，這16位通路商皆為當地前5大大型通路商。

市府表示，邀請的買主以大型進口商及通路商為主，包括港商City’super，預計採購時令水果-芒果、蜜棗、蓮霧、鳳梨、火龍果、芭樂各類果乾等、韓商LOTTE FOODS主要採購新鮮芒果，果乾、果汁及生鮮水果以及韓商Sooil Commerce主要採購新鮮芒果。

市府表示，部分買主表示除了新鮮水果外，也希望對台採購有機蔬菜等農產品，顯示採購洽談會效益逐漸擴張到其他農產品，也展現台灣農產決具競爭軟實力。

南市農業局長李朝塘說，參加這次採購洽談會的在地單位，包括麻豆區農會、善化區農會、新市區農會、西港區農會、新化區農會、貫金食品、蜜旺果舖、台灣旺萊生技、瓜瓜園等24家。

農業局表示，自今年3月下中旬，台南關廟等區的鳳梨陸續生成後，至4月19日止，台南鳳梨目前外銷量約為207櫃、約1449噸，並持續增加中。

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