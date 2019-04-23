用電量創4月新高 核三廠卻停機檢修…

2019-04-23 23:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台電核三廠1號機今天（23日）發現備用的緊急柴油發電機起動加載時序自動偵測線路異常，今天下午安排停機檢修，而今天創下4月用電量新高，事件引起關注，不過，台電強調此事件不影響全台供電。

台電：1號機備用柴油發電機異常 最快明併聯

近來天氣熱，今天上午用電破3200萬瓩，突破4月歷史紀錄，根據台電預測，今天瞬時尖峰用電將達到3230萬瓩，核三廠卻傳出停機檢修，格外引發關注。核三廠1號機其中1台備用緊急柴油發電機的「固態邏輯界面控制系統」自動偵測線路異常，於傍晚5點半後機組降載停機檢修，預計明天完成查修後，將重新加入併聯供電。

台電說，核三廠每部機組皆有2台備用的緊急柴油發電機，每台緊急柴油發電機都有獨立的加載時序控制系統，當緊急柴油發電機接受起動信號後，相關安全系統將依序起動。

台電解釋，機組運轉期間，「固態邏輯界面控制系統」自動偵測線路會持續監視加載時序線路是否正常。這次自動偵測線路異常，核三廠為確保緊急柴油發電機加載時序能正常運作，將以保守安全的做法執行停機檢修，完成後即可重新再起動機組併聯供電。

台電強調，檢修過程反應爐在安全停機狀態，且不影響全台供電，請民眾放心。

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