全中運》地主小港高中創高雄跆拳道史上最佳成績

2019-04-23 22:31

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄小港高中空手道代表隊於108年全中運，於女子組奪團體總錦標第1名、高男組獲團體總錦標第2名，創下地主高雄市空手道歷屆最佳成績。

108年全國中等學校運動會（全中運）持續進行，小港高中先後對上台北市、南投市等強隊，過關斬將奪下3金1銅，過程中，第三量級鍾孟宇展現凌厲強勢，幫學長黃永豐討回高雄市第1金，贏得全場喝采，而黃永豐原為奪金熱門，第2場追分打擊脫臼，承受痛楚向教練鄭宇舜說著「我要打，不要棄權」，忍痛奪下第5名。

高女賽程方面，成員第三量級嚴云彤與第四量級黃若語，於一月初當選國家東亞錦標賽代表隊，在主場歡呼加油聲中順利奪得兩面金牌，也打敗空手道常勝軍南投市，首次獲得高中女子組團體總錦標第1名。

全隊返校獲得熱烈歡迎，鄭宇舜為體育班校友，回饋母校，放棄台北高薪工作返校接手隊務，而校長陳建民、體育組長晏韻元，找資金改善訓練環境，增聘運動防護員讓選手無後顧之憂。

陳建民說，空手道隊成軍20年來，一直是國內選手培育重鎮，家長會長王俊中、組長晏韻元不遺餘力，並爭取到在地企業台虹科技贊助經費、出國補助並製作隊服，才能順利打破紀錄。

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