台南美術館免費開放至6月中旬 未來票價低於150元

2019-04-23 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南美術館開館以來已有70萬人次參觀，台南市議員陳怡珍今（23）日質詢南美館營運及監督問題，館長潘襎首度上議會答詢表示，內部控制已有草案，待董事會通過即可呈報文化局。

至於票價問題，潘襎在會後表示，南市高中職以下學生免費參觀，若以「國立台灣史前文化博物館南科分館」現行票價150元，南美館票價將低於此數字，台南市本地民眾則享更優惠票價，預計6月21日開始收費，在此之前，南美館維持免費參觀。

陳怡珍指出，南美館帶動台南的藝文量能，為台灣第1個行政法人美術館，超過9成5以上的預算都是由市政府編列，然而美術館開館至今已經過半年，組織章程、稽核作業等規章居然尚未完備。

美術館館長潘襎表示，內部控制已有草案，待董事會通過即可呈報文化局。經兩次聘任稽核人員都沒有找到適當人選，加上薪資有落差，稽核人員確實尚未到位，但營運以來接受市府專案稽核，一切透明。

文化局表示，市府對南美館2018年度的績效評鑑即將在下週啟動，首先將辦理先期的內部審核，2週後並將舉辦正式評鑑會議，將善盡輔導及監督南美館營運與制度健全之責。

黃偉哲表示，市府每年約編1800萬元的購置館藏費用，美術館館藏至少價值5、6億，有這麼多珍貴、超值的藝術品，需要有很強的內控機制，包括安全機制要建立，所以會請文化局再加強，將美術館內控機制建立起來，其他包括美術館的財務健全、館藏安全都是市府最重視的部分。

此外，陳怡珍對美術館自籌經費情形提出質疑，市府每年為美術館編列1億7千多萬元經費，其中自籌款佔28.8%約5000萬，目前4個月僅籌措1650萬元經費。

對此，潘襎表示，開館至今尚未收取門票費用，未來規劃將門票分為台南市及外縣市分級收費；預計和旅行業者異業結盟，開發客群；並著力於美術館獨創商品；亦將開創推廣課程；最重要的是，積極籌備辦理國際大展，盼能吸引來自全國各地的遊客參觀。

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