企業贊助台科大百萬機械手臂 下棋、組積木都難不倒

2019-04-23 15:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕手機、平板都需工業4.0的智慧機械自動製造，企業也求才若渴，今和碩、台灣愛普生（EPSON）等與台灣科技大學合作，贊助總價百萬的機械手臂，要培育人才，台科大師生也用其來自動下五子棋、快速組裝樂高積木等，呈現未來智慧製造可能性。

台科大校長廖慶榮表示，學校是全台第1個擁有業界規格的全自動化生產線，採工業4.0規模，且自動化人才需軟、硬體兼備，也是產業趨勢，未來跟和碩、EPSON合作，應可解決業界人才需求。

和碩總經理暨執行長廖賜政也表示，自動化與智慧製造已經成為企業尋求市場競爭優勢的新趨勢，工廠目前已大量使用機械手臂，搭配AI（人工智慧），將擔綱智慧製造重要角色；台灣愛普生董事總經理呂理廸表示說，長期重視相關育才，已成立自動化產業人才認證中心，也打算透過2年合作的專案，深化在地培育。

台科大師生也利用機械手臂研發，如機械系碩二學生張仁佑便將其結合影像處理、即時拍攝運算，讓機械手臂與人對弈，下起五子棋，精準拿取、放置，都難不倒；另名碩二生張廷謚則是鎖定積木組裝，撰寫程式讓機器自動判斷，學習相關組裝順序與路徑，最後完成自動化組裝樂高積木，未來可以運用在工業製造上。

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