推動公共住宅政策 竹市再推700戶只租不售青創宅

2019-04-23 15:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動公共住宅政策三箭齊發，推出三軌式政策，包括推動700戶只租不售的青創宅及800戶的社會住宅包租代管和租金補助等三軌政策，其中位在金城一路的「金城青創宅」，將提供700戶，滿足青年就業、就學需求，讓年輕人在園區工作就近租屋，未來青創宅將規劃青創中心及文創工場，讓年輕朋友安心就學就業，此項政策明年上路。

市府都發處表示，位在金城一路的金城青創宅，屬國防部都更土地，由國防部委由私人建設公司蓋建，已完成689戶，目前國防部取回377戶，此基地鄰近科學園區、清、交大、工研院等許多重要國家級產學研究中心，且近高速公路交流道，生活圈機能健全，目前市府將向內政部爭取改繕經費，希望將原本基地的房型變更為一房一廳或兩房一廳的個人套房型與小家庭房型，預計改造700戶、只租不售的青創公共住宅，供一般青年或基層警消就業就學居住。

市長林智堅表示，市府推動公共住宅政策，採三軌式方向推動，其中700戶的青創宅，就是鎖定年輕族群，考慮到年輕人剛就業，需要租房，市府將向內政部爭取修繕經費，希望滿足年輕人就業就學租屋需求，並以公益租賃方向推動青創公共住宅。

另外推動公共住宅第二軌就是社會住宅包租代管計畫，共有800戶，已獲中央核定全額補助1.83億元，預計今年6月開辦，歡迎愛心房東參與，市府將委託專業物業管理公司管理服務、媒合給就學、就業有居住需求的青年朋友。

第三軌就是市府將持續推動「租金補助政策」，去年起已擴大租金補助到700戶，協助無力購屋的家庭居住合適住宅，以家庭年所得低於46萬元或家庭成員每人每月平均所得低於1萬8582元者為例，就可向市府申請每月提供最高4000元為期1年的租金補貼申請，減輕民眾居住負擔。

另鼓勵年輕人成家，今年市府租金補貼大加碼，將增加新婚家庭、新手爸媽孕有胎兒可計入家庭成員及未成年子女數定，鼓勵市民幸福成家。

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