港府擬建水管屋容留港人 網友大怒：中國人就有公宅

2019-03-20 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有業者推出水管屋、貨櫃屋民宿供遊客體驗，但香港政府竟擬讓水管屋變成公宅，目前預定興建130個水管屋，預計可容留350名住戶，若建案通過可在2020年第4季供港人入住，香港網友對此怒批「中國人就有公屋（宅），香港人仆街住水管」。

綜合港媒報導，香港運輸及房屋局「過渡性房屋專責小組」指出，香港仁濟醫院寄發「社會房屋試驗計劃」方案，要在荃灣天橋底下約3300公尺的土地上建造水管屋，預計可以建置110個道130個「圓形及方形管道屋」，平均每間房屋可容留1到4人，因此預估可提供350位民眾入住。

報導指出，本月26日此計畫將送交區議會，接著將向港府地政總署申請5年短期租約，目前正在等待租賃公宅的候補民眾，若等待期超過3年就可申請入住水管屋，現在整個香港申請公宅的情況，平均要等上5.5年才有得住，希望透過此計畫緩解民眾居住問題。

荃灣區議員林琳、譚凱邦抨擊該項計畫被近九成港人反對，他們認為選址地點位於高速公路、工業區範圍內，有噪音、空污等問題，且荃灣海面上又散發惡臭，這樣的地方怎麼能住人？且此計畫成效相當有限，「香港人由木屋、徒置區幾經努力搬上樓，如今要淪落睡水管，住天橋底」，呼籲港府鄭重思考此問題。

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