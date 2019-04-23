比5星飯店更豪華！ 星級評鑑首度新增「卓越5星級旅館」

2019-04-23 15:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局自98年推動星級旅館評鑑制度，業界抱怨評鑑項目不合市場需求，導致參與率低，遭外界詬病「比訂房網評價還不如」。觀光局今修正發布「星級旅館評鑑作業要點」，除現行的1到5星級旅館，首度新增「卓越5星級旅館」等級；而國內旅館只要取得觀光局認可的國外旅館評鑑，也能拿到國內同等星級。

國內旅館家數年年增加，為提升旅館軟硬體服務，觀光局推動星級旅館評鑑，評比項目包括基本建築外觀設計、客房規模，餐點及櫃檯服務等。據觀光局統計，目前已有454家旅館通過星級評鑑，僅占國內旅館總家數1成。

為讓國內旅館與國際接軌，提升業者參加意願，觀光局大幅度鬆綁星級旅館評鑑。

為提升穆斯林友善旅遊環境，評鑑要點規定4星以上旅館的餐廳級公共廁所須設置一定比例的免治馬桶，4星旅館公共廁所及客房的免治馬桶須達30%以上；5星旅館公共廁所、客房的免治馬桶比例須達50%以上；卓越5星公共廁所及客房的免治馬桶則要達80%以上。

國內5星級旅館越來越多，為鼓勵5星業者更精進服務，修正作業要點首度新增卓越5星級旅館，須滿足5星級旅館所有條件，且免治馬桶比例要達80％以上。

為讓國內評鑑制度國際化，觀光局也首次放寬，只要業者拿到觀光局認可的國外旅館評鑑制度，經向觀光局申請就能拿到同等級的評鑑星等，時效為3年。觀光局說明，國外星級旅館評鑑例如富比世、美國AAA鑽石評鑑制度的評鑑項目都比台灣的評鑑還要嚴格，國內許多旅館飯店為了吸引國際客也會積極取得國際認證，未來如果業者已獲得「國際型賽事」認可，就等同於也取得國內評鑑星等。

另，為因應卓越5星等級，要點也重新規定「建築設備」與「服務品質」評鑑項目的分數級距，若總分未滿600分者，核給3星級；600分至749分者，核給4星級；750分至874分者，核給5星級；875分以上者，核給卓越5星級。

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