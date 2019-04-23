愛讓宗教沒距離！老大媽會捐百萬元 嘉惠若瑟醫院

2019-04-23 15:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕西螺雲邑百二庄老大媽會獲悉天主教虎尾若瑟醫院資源不足，今天特別捐贈100萬元補助若瑟添購20輛院內小型急救車，信徒譽為是「當東方聖母遇上西方聖母」，因為愛讓宗教沒有距離。

醫院是救命的地方，若瑟醫院為守護病人的生命，維持並保障救護品質，因該院院內使用的小型急救車達使用年限，需整批汰換，卻因資源較缺乏有待捐助。

立委劉建國得知若瑟困境，以西螺廣福宮雲邑百二庄老大媽會向來熱心公益，秉持媽祖慈悲救人的信仰，引荐雙方一拍即合，老大媽會為感謝若瑟醫院在地深耕超過一甲子，對雲林偏鄉醫療貢獻良多，於是發揮媽祖之愛慷慨解囊，贊助若瑟醫院汰換整批急救車。

今天劉建國、雲邑百二庄老大媽會理事長曾朝勤、常陽科技董事長林煜喆、內政部宗教諮詢委員王明崑及天主教嘉義教區副主教吳終源、若瑟醫院院長李聰明等人在若瑟醫院一樓大廳舉行捐贈儀式，典禮簡單隆重。

越南籍修女以越南語合唱「月亮代表我的心」帶動全場氣氛，若瑟醫院以感謝狀及繪本回贈老大媽會，感謝來自地方各界的愛心善舉。

林煜喆指出，若瑟醫院接生新生兒人數超過9萬人，居雲林第一，而他4名子女也都在若瑟醫院出生，無獨有偶西螺廣福宮西螺媽老大媽廟的媽祖婆及註生娘娘求子非常靈驗，正值民間「媽祖生」前夕來捐贈，象徵東方聖母及西方聖母在雲林這個資源匱乏貧瘠的地方，互相扶持，堪稱是美事一椿。

曾朝勤強調，做好事不分宗教，尤其救人一命勝造七級浮屠，此次捐助除老大媽會還有大同醬油、南仁湖集團、常陽科技等善心人士企業共襄盛舉，老大媽會願盡棉薄之力奉獻社會，李聰明感謝大家願意跨越宗教藩籬，為眾人生命安全完成這美好的篇章。

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