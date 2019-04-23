府城拜太陽公 九豬十六羊暗藏思明情懷

2019-04-23 15:18

［記者劉婉君／台南報導］農曆3月19日為太陽公生日，「太陽公生及九豬十六羊祭品」為台南府城傳統歲時祭典的特色，也是台南市民俗類無形文化資產之一，而九豬十六羊背後其實還暗藏了追思明朝的歷史意義。

台南市文化資產保護協會今天在北勢街文化資產館前設香案，祭拜太陽公，除了準備鮮花、四果等，還有九豬（鳳片糕）、十六羊（餅）等供品，而附近的水仙宮攤商們，也在接近中午時分，紛紛準備供品祭拜。

文資保護協會理事長曾國棟表示，府城自古就有祭拜太陽公的傳統習俗，民間大多認為可以保佑平安、眼睛明亮、健康發達。而明鄭時代的政治重心在府城，據傳明崇禎皇帝自縊後，當時的人為了緬懷，又要避開清人耳目，便假託太陽公生日，九豬中的豬，與明朝朱姓同音，羊音同陽，有明的意思，隱藏思明情懷。

曾國棟指出，現在全國雖然還有許多民間廟宇祭拜太陽公，但主要是以太陽神祭祀，傳統住家已經少見，許多民眾也不了解背後的歷史意義。協會長期推動有形及無形文化資產的保存，希望能帶頭做，讓更多住家也能一起恢復府城的無形文化資產。

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