清代安平晚渡、沙鯤漁火、鹿耳春潮今何在 台南歷史場域調查報你知

2019-04-10 18:18

〔記者劉婉君／台南報導〕清代台灣八景中，成「斐亭聽濤」、「澄臺觀海」、「安平晚渡」、「沙鯤漁火」與「鹿耳春潮」均位在台南，這些昔時勝景今何在？台南市文化局委託專家學者調查歷史場域，今天發布調查研究結果，讓民眾可將歷史紀錄與現場環境連結。

台南市文化局從2017年開始展開昔日清代台灣八景的歷史場域調查研究，其中，「斐亭聽濤」、「澄臺觀海」位在今天的永福國小內，已經率先調查完畢，並建議校方融入校舍改建設計中，校內現已可見「澄台」再現。

而「安平晚渡」、「沙鯤漁火」與「鹿耳春潮」三景，經委託國立台南大學人文社會學院院長戴文鋒與台南市文化資產保護協會理事長曾國棟調查，「安平晚渡」描述的景致為傍晚時刻安平鎮與府城之間舟舢交錯的情景，其場域在安平城、安平鎮渡口與府城大井頭、鎮渡頭之間的台江海域，約今中西區永福路以西的民權路到安平區安北路之間。

「沙鯤漁火」描寫台江內海鯤身沙洲的漁民夜間駕著漁船捕魚，漁船燈火高懸，夜暗時分，海面密集閃爍的燈火，和天際的星光相互輝映的夜景；其場域橫跨一鯤身到七鯤身，約為安平到高雄市茄萣區白砂崙之間。

「鹿耳春潮」則是指每年春、夏季節更換之際，鹿耳門壯觀的潮浪景致；其場域為鹿耳門港道，約在今安南區鹿耳門溪兩岸顯宮里與城西里一帶。

戴文鋒表示，台江內海所孕育的五處勝景，伴隨著台江逐漸海填陸生、地理環境改變，也隨之消失，徒留昔日勝景依舊在古籍文獻的字裡行間。

而安平的渡口在不同年代有所變遷，清初安平與府城間的對渡口為安平鎮渡口（今石門國小）與大井頭（民權路、永福路交叉口）；康熙末年五條港地區形成後，府城對渡口移到鎮渡頭（康樂街與和平街交會處）；道光年間（1821年以後）府城對渡口又移至老古石渡口（信義街一帶）；同治初年（1862年）府城對渡口再改為鎮海營（港公學校、今協進國小）一帶。所以「安平晚渡」指的「海景」，理當是「台江內海」。

「地景」部分，除了詩人誦詠的安平城（今安平古堡）之外，還應包括往返兩地之間的「對渡口」，也就是安平城之外，事實上應還有安平鎮渡口（原安平天妃宮，今石門國小），大井頭、鎮渡頭、老古石渡、鎮海營等一共6處。府城渡口則隨著內海陸化，海岸不斷西移，依時序共有大井頭→鎮渡頭→老古石渡→鎮海營斗4處。

戴文鋒建議在這3處勝景的歷史場域內，選擇適當地點，設置景觀意象，提供民眾一個可追憶的歷史想像空間。

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