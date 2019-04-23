感謝新竹共學2年！歷史建築秀論文 金曲歌王也在列

2019-04-23 13:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕論文創作也可以這麼做！包括金曲歌王施文彬在內的中國科技大學視覺傳達設計系10名研究生論文創作，不惜成本，結合新竹縣13個鄉鎮的人文地景的特色裝置藝術，在古意盎然的歷史建築汾陽堂展出，以表達兩年在新竹共學的感謝，不僅觀眾印象深刻，更是送給自己一個動人的畢業禮物！

在新竹縣政府文化局支持下，中國科大視傳系10名研究生，包括陳澤松、張瑞欽、胡琪田、謝彤、陳昱容、盧宛欣、謝芷寧、達米拉飛音、程心怡、施文彬等新生代藝術創作者，發表包括攝影、微電影、3D列印、插畫、介面設計、宮廟形象設計、佛畫創作、音樂創作、展示設計等論文創作。

其中多位都已是經驗、得獎豐富的創作者，再重返校園進修，像是身兼台語歌手、創作及電玩家的施文彬；原民台導演達米拉飛音結合短片裝置藝術，展示台灣之美。

許多作品饒富創意，如謝彤以自家宮廟為對象，研究台灣宮廟生活化的標誌元素；謝芷寧將客製作插畫創作運用在手機殼；莊元薰和陳澤松4K數位影像的全空間投影，展現新竹景致，效果令人驚艷。陳澤松記錄19日至22日的展出過程；論文審查委員直接在汾陽堂口試，已有參觀業者希望洽談創作商品化。

這次展覽也結合曾參與404日本福岡展的李家祥、莊元薰，各自為此展創作全新的多媒體作品。並邀請裝置藝術家蔣育鳳，以手染結合金屬工藝創作「相遇的祝福」。

「這是創作發表的第一次！」來自各地的學生，將兩年來參與新竹縣各鄉鎮市拍攝記錄、規劃設計的體驗，融入創作，表達在新竹共學期間對於在地人事物的感謝，以及對在地文化的敬意。或許自此各奔東西，但以此展銘記、封存在新竹交會的光芒。

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