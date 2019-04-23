拚技職國手就業力 教育部今年首投2300萬

台科大學生（左起）趙健鈞周承誼、趙昱翔，前往英國與砌磚專家Dr. Gerard Lynch學習英國傳統的砌磚工法及磚雕藝術。（圖由台科大提供）

2019-04-23 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕為國爭光的國際技能競賽國手，花費無數青春汗水，才奪得國際技能競賽大獎，但獎盃卻不等於就業力，不時傳出技職國手就業時未必順利。教育部今年首度針對國手推動「國際技能競賽選手就學就業精進計畫」，補助2300萬元給台灣科技大學、雲林科技大學、台北科技大學及屏東科技大學4校共52位國手學生。

教育部技職司科長陳秋慧表示，國手就讀這四所科大期間，學校用教育部的補助經費，提供一對一的專業技術培訓，持續精進原技優的技術能力，聘請國手成為學校專業技術課程的助教，安排國手到相關產業界進行至少三個月的專業實習，並針對每位國手的學科能力如英文等規劃個別輔導。

針對國手畢業之後的就業協助，陳秋慧科長表示，除了學校可聘為專技人員，也可由勞動部職訓中心聘為專技人員，學校也會協助媒合企業相關專長的工作，期望這批曾為國爭光的選手，能成為台灣產業提升創新的動能。

國際技能競賽是世界級技藝競賽，我國每屆都甄選超過四十名菁英選手參加，在技專校院招生管道提供「技藝優良保送入學」外，從105年試辦「技優領航計畫」，讓國手及其他同樣為技術優異的學生，在進入科大之後，仍可持續精進相關技術及學識，試辦迄今，每年經費約為1600萬元。

陳秋慧科長說明，去年開始針對國際競賽的國手，加碼補助2000萬元，另推動「國際技能競賽選手海外精進計畫」，共有40位國手受益。第44 屆國際技能賽電子職類金牌的台灣科技大學電子系學生蔡喻至即獲此補助，前往德國多特蒙德工業大學實驗室交流，並前往美國一家智慧溫控插座公司實習，負責撰寫程式讓產品達到有效控溫及維持馬達穩定。蔡喻至認為，出國進修和實習與過去比賽受訓不一樣，與實務更加接軌。

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