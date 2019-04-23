高市1000元暢遊農村！還住五星級飯店

2019-04-23 07:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局今表示，今年「一日農夫」與高市觀光協會合作，結合3家旅行社、15家五星級飯店等，推遊客1000元遊農村，且兩人就能成行，直接從飯店搭車，深入農村旅遊，力拚觀光人數挑戰8萬人次。

高市「一日農夫」聞名國際，累計觀光人潮達7萬人次，創造經濟產值1.6億元，農業局今年與高市觀光協會合作，因應6月暑假觀光旅遊旺季，推出「住高雄、遊農村」的農村慢活體驗旅宿套裝行程。

科長方啟峰表示，過去遊客到美濃遊玩，吃住加上車資、導遊等，總共要花4000多元，農業局今年結合漢來大飯店等15家飯店等，民眾只要1000元，就能暢遊高雄農村，不但住五星級飯店，還能享用草魚大餐，也能參觀佛陀紀念館。

方啟峰指出，今年更結合金建、飛揚、雄獅旅行社等，量身訂做半日農遊，方便遊客好玩又省時，首選大樹與旗山區，由鳳梨達人謝坤淞、香蕉達人張宏士挑大樑，大樹休閒農業區走訪產銷履歷鳳梨農場，旗山深入芭樂、香蕉果園，並於旗山天鵝堡莊園，體驗鳳梨果醬與香草海鹽DIY。

高市觀光協會理事長劉坤福表示，高雄農村旅遊豐富又多元，吸引許多觀光客來台體驗，農業局配合國內外不同遊客需求，輔導農民推出不同類型旅遊產品，今年與旅行社與飯店建立長期合作模式，將提高觀光客前來誘因。

局長吳芳銘表示，高市農村如大樹龍目社區、統嶺社區等，都有固定的港澳與新加坡遊客，也為高雄飯店增加經濟效益，農村旅遊是產業六級化的成果，農村旅遊提高農產品價值，結合食農教育與生態旅遊等，創造更高的附加產值。

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