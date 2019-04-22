澎湖推海洋活化 實施禁漁期、船網合一、網具實名制

2019-04-22 21:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉宣布下階段百日新政，以海洋活化為主軸，今日縣務會議研議海洋活化3大措施，未來岸距1海浬內每年1、2、7、8月魚群產卵期為禁漁期；漁船網具不分離；並實施網具實名制，落實責任歸屬。

農漁局長陳晶卉表示，由於民眾長期反映「沿岸許多放網長年不收，佔據漁業資源」、「放網位置離港區過近，影響航安」等，希望縣政府加強管理，維護海洋資源、漁業公平、航行安全。副縣長許智富認為，目前澎湖內灣海域1、2、7、8月為禁漁期，為保護漁業資源，他建議全縣岸距1海浬內比照現行澎湖內灣禁漁期，每年禁捕4個月，保護更多小魚苗，讓海洋有時間活化。

秘書長胡流宗表示，澎湖周遭海域被大批漁網包圍，許多漁船將網具長年留置海上，形同佔據公共漁場，有違漁權公平性，且影響航道安全，應該要求漁民，只要放網具，船舶必須要在旁作業，否則就予沒入。參議陳高樑指出，推動漁網實名制，標示必須包含浮球、浮筒、定置網等，此作法可有效要求使用者負起管理漁網的責任，若隨意棄置網具，縣府可從網具上的船名、CT編號追查到使用者，向所有者追究清網費用及相關責任。

經多方討論，初步研議：距岸線1海浬內每年1、2、7、8月禁止所有網具，其餘月份開放網目3公分以上刺網（10噸以下漁船作業）；所有網具若「漁網在、船不在」，則予以沒入；刺網、定置網必須具名（船名、CT編號、姓名）。

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