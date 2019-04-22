接見環境團體 蔡英文：應避免國人受錯誤資訊誤導

2019-04-22 19:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕今天適逢一年一度的世界地球日，蔡英文總統在今日上午接見環境團體代表一行，了解團體一年來在各項環境議題上的關切以及政府在相關政策上的推動情形以及需要改善的地方。總統表示一年一度與環境團體在世界地球日的會見，除了是她擔任總統前的承諾，更重要的是，希望可以有這樣的機會，當面聽取代表們分享心得，交換意見，她非常感謝有這樣的機會，也謝謝大家一年來的努力。

會見中，環境團體代表在荒野保護協會理事長劉月梅帶領下，分別就能源教育、動物保護以及再生能源的推動、海洋保護等等領域，提出團體目前努力目標，以及需要政府配合或精進檢討的地方。團體也特別希望政府重視能源教育的推動情形，避免國民對於能源相關科普知識不足，甚至產生偏差。例如許多國人至今仍舊誤以為核電是目前最主要的電力來源，因而會在這個議題上受到誤導，甚而影響了能源轉型的順利推動。團體同時也向總統建言，希望能架構一個不定期與相關部會溝通環境議題的平台，讓各項環境資訊，可以與行政部門有快速而直接的溝通。

總統表示，在政策面上，推動非核家園，完成國家的能源轉型，是現在最重要的環境工作。關於能源教育的問題，她除了會轉知行政院。政府未來也會更積極在這些政策的宣導上，避免國人再次受到錯誤的能源資訊所誤導，甚而因此產生不必要的缺電焦慮。至於團體提出希望有溝通平台的建議，總統也回應，她會委請總統府副秘書長施克和與團體對口，也希望相關的部會首長，能夠與團體多接觸。

總統說，政府上任將近三年來，各項重要的環境議題，都有專案列管，逐步地解決，而這些具體的成果，不僅僅是政府團隊的推動，更重要的是有這麼多團體朋友的努力倡議，社會與政府共同協力，讓一個個目標可以持續達成。她期待明年的此刻，無論團體、政府部門都可以在環境事務推動上有更進一步的收穫，也讓這樣的歷年聚會，更具意義。

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