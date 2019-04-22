不滿遭媒體抹黑求名利 台大學生會長臉書澄清

2019-04-22 18:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕有媒體今報導國內大學的學生會長現況，以特稿分析指稱候選人「近親繁殖、多熟面孔」，質疑學生自治是「求名利」；對此，台大學生會長吳奕柔臉書發文痛斥內容不完整、特意模糊，甚至抹黑，損及數十年來在校園與威權抗衡的學生自治前輩名譽。

針對今天中國時報這篇報導，吳奕柔今下午在臉書發文澄清，台大學生會長選舉一向參與踴躍，自己參選時有4組候選人參選，前1屆學長姐也有4組，再前1屆（第29屆）的台大學生會長補選，更有12組會長候選人參選，並非媒體報導中的「參選人馬頂多1到2組」。

而這個版面的報導以特稿撰寫批評學生自治參與者就是為求名利，吳奕柔也認為，此說法恐也使這數十年來前仆後繼，在校園中與威權體制、學生權益奮戰的學生自治前輩名譽受損，許多人在畢業後並未從政，而是在社會其他領域中持續為台灣及社會打拼。

吳奕柔認為，該媒體的記者及編輯經常刻意模糊事由、偏頗取材、惡意扭曲、不實報導又不善盡求證工作，已經使許多學生、乃至社會大眾對該媒體品牌失去信心。

吳奕柔說，該篇報導惡意抹黑學生自治與個人，並試圖將學生自治參與者都打成特定政黨支持者的報導出現，也不太讓人意外：「只是一而再再而三的發生，感到相當無奈罷了。」

吳奕柔臉書貼文：

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