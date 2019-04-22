憂2025非核家園政策難行 環團向總統遞交廢核公投案連署單

2019-04-22 16:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕4月22日是世界地球日，「全國NGOs環境會議」代表團體今天前往總統府與總統蔡英文及各部會首長會面討論12項環境議題。環保團體表示，此次會談主要焦點集中在非核家園，多個環團都質疑2025非核家園是執政黨政策，但教育部不去宣導非核家園議題，反而協助推動以核養綠，總統表示驚訝也承諾會與教育部溝通。台灣環境保護聯盟也憂去年公投第16案結果會影響2025非核家園，會談也將廢核公投連署單交給總統，盼能再次遞案公投。

環團表示，今年環境會議針對過去1年政府在環境議題處理進行滿意調查，結果有高達74%的環團表示不滿意，但仍肯定政府在深澳電廠計畫終止、龍崎事業廢棄物務掩埋場計畫終止、水環境生態落差機制等作為；總統蔡英文則責成總統府副秘書長施克和針對重大環境議題擔任聯絡窗口，設立公共政策平台。

台灣環境保護聯盟向總統提及能源轉型重要性，包括節約能源、調整產業結構、推動再生能源，特別是教育單位對非核家園理念推動很重要，但目前教育體系還是充斥違反非核家園、永續台灣的理念，總統蔡英文也認為要好好處理。

台灣環境保護聯盟也提到去年公投第16案對政府非核家園造成相當大的影響，使執政黨政策面臨挑戰，總統也承認，去年行政部門及執政黨對政策理念維護雖有努力，但仍不足，總統承諾會再進一步維護執政理念。此外，聯盟也將廢核公投案連署單也交給總統，盼在行政部門推動下能遞案交付公民投票，並希望能推動公投法修法，讓民眾充分理解公投議題。

台灣再生能源推動理事長高如萍表示，肯定政府2025年再生能源要邁向20%的目標，會議中也提出希望總統能勇敢一點承諾2030年達到30%的再生能源比例，因為前2天台灣再生能源發電已達占比5%；另也希望電業法第二階段盡快完成修法、公民電廠和風場能趕快成立。

環團也在會中提出動保警察需求，總統蔡英文認為近來警察員額擴編，因此當場責成內政部、警政署和農委會針對民間關注的動保警察研議是否可行。

台灣環境資訊協會提出民間保護區行動，盼能有制度上的調整，包含環保署、農委會、營建署、以及文化部文資都需要民間協力，該提議也獲得農委會主委陳吉仲答應合作。台灣水資源保育聯盟則提及守護水資源和空污議題，希望政府在水質、水量單位能有明顯的權責單位。

在海洋議題上，台灣媽祖魚保育聯盟建議在海洋能源開發利用回饋金機制推動永續漁業，讓海洋能源、漁民生意、生態保育有三贏的可能性；中華民國野鳥協會則關心海洋保育區劃設，希望政府明確確立台灣的海洋保護政策走向跟範圍。

桃園在地聯盟代表、北一女陳韋如表示，反對三觀塘天然氣接收案，盼政府政府能為環境多想一下，就算第三天然氣接收站一定要蓋在桃園觀塘，也希望把傷害降到最低。

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