全國首輛自駕車場域測試 有望開進新竹南寮漁港

2019-04-22 14:50

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與工研院合作，要讓工研院「台灣自造」的自動駕駛車輛開進新竹南寮漁港，將是開放場域試運行自駕車的全台首例，市長林智堅將於24日前往台北國際汽車零配件與車用電子展覽會，與工研院共同簽署自動駕駛車輛實驗運行合作備忘錄，在全球自動駕駛車輛廠商前，共同宣布自駕車運行與產業發展在竹市的無限可能。

林智堅表示，「友善新創、開放場域、連結資源」一直是新竹市推動智慧城市的核心精神，希望把新竹市豐沛的科技資源回歸到市民身上，工研院擁有全台最頂尖的自動駕駛車輛技術，希望不僅在新竹市實驗運行，未來更可成為實際的交通解決方案之一，改善市民最關心的交通壅塞問題。

交通處表示，自駕車議題全球都非常關注，行政院今年1月1日起，通過「無人載具科技創新實驗條例」，交通部也增修「道路交通安全規則」第20條，讓自駕車有望掛試車牌上路實驗；新竹市政府也已經和工研院共同提交申請書，要將工研院機械所擁有的全台最穩定的技術自駕車真實落地，不僅推動技術升級，也把最好的科技留在新竹市，造福新竹市民。

交通處表示，根據波士頓諮詢公司預測，2025年自動駕駛汽車市場總規模將達420億美元，至2035年更超過770億美元，而自駕車發展的關鍵正是在於開放場域的實驗運行；透過新竹市政府在南寮的開放測試，讓工研院的自駕車實際在南寮上路，藉由在真實道路的測試、行駛及驗證的過程，來增進自駕車的功能與安全性。

交通處表示，新竹市政府也在全面評估安全性與可行性後，與工研院簽署的自駕車實驗運行備忘錄；市府後也將與交通部申請合法上路測試，有別於過去台灣自駕車在園區、校園、公車專用道內的封閉測試，推動自駕車實際上路不僅率先響應中央的政策，也真正展現新竹市友善新創的核心精神。

交通處表示，自動駕駛車輛實驗運行合作備忘錄的簽署只是一個起點，未來新竹市將有著真實且開放的自駕車測試場域，透過實際上路，自駕車也將克服真實道路行駛的難題；除此之外，搭配工研院最新技術、新竹科學園區相關產業鏈，新竹市將擁有最佳的自駕車產業環境，預期也將吸引自駕車產業鏈來到竹市；未來也將積極邀請自駕車輛業者進駐竹科X，以新竹市做為產業發展基地，和市府攜手加速自駕車智慧交通發展。

交通處倪茂榮處長表示，工研院的「台灣自造」自駕車擁有全台最穩定的技術，包括能辨識動態障礙物的類別跟位置，且已經在工研院內無任何交通管制下行駛於人車混流的道路，並自行駛入停車位，測試里程更達2000公里。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/