暑假來雲縣府工讀 50個職缺看這裡

2019-04-22 13:20

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府今年將提供50個工讀職缺供大專學生暑期打工，縣府勞工處人員表示，26日至5月3日受理報名，歡迎設籍雲林滿1年大學生報名。

縣府指出，50個工讀機會大多是行政助理、資料整理、民眾服務等，上班地點有斗六、虎尾、斗南、北港、西螺、崙背、二崙、褒忠等鄉鎮，但以斗六市最多。

勞工處長張世忠表示，公部門工讀提供每月基本工資（含勞健保），凡設籍本縣1年以上之大專在學學生皆可報名，今年度為便利民眾報名，特別規劃網路線上報名方式，免去報名民眾辛勞奔波。

張世忠指出，完成網路線上報名後還需要email傳送在學證明及相關證明文件至本府勞工處電子郵件指定信箱才算完成報名，報名網址與流程可參閱本年度報名簡章，前開報名簡章公告於雲林縣政府勞工處網頁（http://www4.yunlin.gov.tw/labor/）公務公告項下，歡迎有興趣大專青年學生踴躍報名參加。倘有相關問題請洽勞工處，諮詢電話（05）5522810、5522855。

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