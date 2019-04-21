永信HAC健康盃慢壘賽開幕 郭泓志來開球

2019-04-21 16:32

〔記者歐素美／台中報導〕第7屆永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽，今天在大甲慢速壘球場開幕！吸引全台近百支隊伍齊聚一堂，今年主辦單位特別請來王牌球星郭泓志開球，今年賽事將於28日開打，賽期長達1個月，分別在大甲壘球場、清水運五壘球場、大里東湖壘球場、大里爽文壘球場及神岡溪洲壘球場進行。

今年永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽，配合永信藥品旗下保健品牌HAC新品「健沛」營養補給品上市，以「能量新進化」為主軸，特別邀請MLB等級王牌球星郭泓志，與永信藥品董事長李芳裕一起開球。此外，現場並邀請到多次榮獲全國音樂比賽優秀成績的文昌國小帶來精彩的樂曲演奏，緊接熱力四射的中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，則以活力勁舞，為典禮揭開完美序幕！

永信公司表示，今年永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽將於4月28日起正式開打，為期一個月的熱血賽事（4/28、5/5、5/12、5/19、5/26），將分別在大甲壘球場、清水運五壘球場、大里東湖壘球場、大里爽文壘球場及神岡溪洲壘球場進行。

立法院副院長蔡其昌、立委蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏及議員施志昌等，今天也都出席開幕典禮，共襄盛舉。

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