彰化「極限村落」公車試營運叫好不叫座 原因曝光…

2019-04-21 16:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣西南角3個鄉鎮、9個村落，老人人口多又沒有公車行駛路網，被歸納為「極限村落」，縣府為了方便老人家出外與就醫，今年3月29日新闢3條公車路線，通車試營運3週來情況不佳，全車最多可坐滿20人，往往只有1名司機和1到2個乘客，載客量個位數，老人持長青福利卡免費搭乘，幾乎變成了「專車接送」。

3個極限村落各是大城鄉、竹塘鄉和溪州鄉，新公車路線包括員林客運「5路」接駁公車2條固定路線，以及彰化客運「8路」公車一條延駛路線。

員客「5路」線細分「二林-芳苑三豐村-西港」線，每日4班次、「二林-大城-竹塘-二林」線，每日2班次。彰客「8路」線為「台鐵田中站（田中火車站）-高鐵彰化站-北斗-溪州公園」公車路線延駛溪州鄉三條村及張厝村，每日6班次，65歲以上長青族，持長青幸福卡免費搭乘。

縣府工務處發現，極限村落公車路線上路後，由於當地老人家獲得訊息不足，在不知情的狀況下，工務處坦承試營運的情況，的確沒有預期的好，老人家搭乘不踴躍，甚至經常出現空車狀況，全車只有司機1個人。

對此，工務處長林漢斌表示，就市場商業機制考量，極限村落公車路線為冷門熱線，縣府補助業者損失，鼓勵開闢路線，強化偏鄉公共運輸網路，當中，彰客「8路」從田中高鐵站到明道大學的路線本來就有，也有不少人搭乘，只不過延伸到溪州鄉路段，人口本來就少，現況為了改善搭乘率偏低，縣府近期會印製宣傳單發送給村里辦公室，請村里長幫忙宣導，歡迎老人家持長青福利卡前來搭乘。

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