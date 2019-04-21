10縣市大雨特報！ 今日各地天氣仍不穩

2019-04-21 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天鋒面位於台灣北部海面，水氣順著鋒面前緣的西南風由華南一波波移入，預測台灣中部以北地區和澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；今天白天降雨會比昨晚至今晨緩和，但天氣仍不穩定，西半部地區有機會發生局部較大雨勢，提醒大家外出攜帶雨具較為保險。

由於對流發展旺盛，中央氣象局於今日凌晨3點針對全台10縣市發布大雨特報，示警範圍包括台北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣，中央氣象局也在今晨4點對金門縣以及連江縣發布濃霧特報。

另外，由於前幾天歷經強震，若經過土石鬆軟或地質脆弱區域時，民眾請務必留意坍方或落石風險，目前花蓮崇德山區已有山壁崩塌災情，請多留意當地交通資訊；今日溫度方面則是變化不大，清晨各地低溫約21到26度，白天高溫則在29至31度間。

今日空氣品質部分，環境場為西南風，清晨及夜間風速偏弱，擴散條件不佳，易累積污染物，空氣品質受降雨強度而有所變化；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，北部空品區位於下風處，風速稍弱，易累積污染物，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週一（22日）鋒面位於台灣北部海面，各地仍有不定期降雨，但相較於本週末水氣稍減，出現較大雨勢的機率下降，降雨空檔也變長；各地清晨舒適，白天悶熱。週二至週四（23日至25日）水氣減少，天氣轉趨穩定，各地大多為多雲到晴天氣，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，另外晨間因環境西南風與陸風輻合影響，中南部地區也有零星短暫陣雨的機率；低溫變化不大，高溫會更高一些，週三、週四東南部留意局部沉降高溫。

週五、週六（26日、27日）水氣稍微增多，北部及東半部地區有小範圍短暫陣雨，其他地區是多雲到晴午後局部雨的天氣，氣溫持平。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 31 23 ~ 30 25 ~ 29 23 ~ 29

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