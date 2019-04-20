三義舊山線Rail Bike7月正式營運 「接地氣」慢遊苗栗

2019-04-20 16:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣鐵道自行車Rail Bike於2月起分段開放騎乘，試營運2個多月來狀況順場，而且日搭乘人次較原一段式增加1.25倍，廠商預期7月1日正式營運後，可達日搭乘1500人次目標；加上苗栗縣政府爭取「舊山線跨域亮點計畫」1.73億元工程已於日前完工，縣府也有信心於鐵道自行車正式營運後，配合觀光局「2019小鎮漫遊年」主題，帶領國內外遊客以最「接地氣」方式，「慢遊」苗栗。

縣府利用三義舊山線鐵道建置鐵道自行車，去年8月起試營運，採一段式路線，往返勝興車站到內社川橋，但受限班次、車輛數，每日載客量有限，讓不少遊客向隅；營運廠商於2月起，分段行駛，提高搭乘量，滿足遊客需求。

營運廠商祺峰公司董事長游志勇說，原一段式行駛，日提供600名額，平均480人次搭乘；2月1日起分2段行駛，日提供1200名額，平均1080人次搭乘，較一段式增加1.25倍。

游志勇說，分段行駛2個多月來，營運順暢，將於6月起假日試辦3段行駛，於7月1日正式營運，日提供1800名額，預計可達1500人次的目標。

另外，縣府以「魅力世遺．國際慢城」為主軸，爭取到中央跨域亮點計畫，其中舊山線場站服務設施及景觀統包工程經費1億7300萬元，改善鐵道自行車勝興車站到龍騰斷橋間的3.6公里沿線的人行步道、2號隧道照明、龍騰斷橋的遊客服務中心、活動廣場、停車場等，已於3月中旬完工。

縣府文化觀光局說，後續將配合鐵道自行車正式營運，加緊辦理工程驗收、執照請領、營運廠商進駐等事宜，並結合「2019小鎮漫遊年」主題，帶領國內外遊客以最「接地氣」方式，「慢遊」苗栗。

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