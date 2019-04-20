看《與惡》盜版還發心得 網轟資深媒體人「你與惡沒有距離」

2019-04-20 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕賈靜雯、溫昇豪主演《我們與惡的距離》本週日將播出完結篇，不料結局竟提前外洩，第9集、與完結的第10集已經在網路上流傳，劇組除報警全面清查外流來源來，也呼籲觀眾支持正版，不料資深媒體人王尚智，竟在臉書上自爆已看完全部10集，遭網友砲轟「你與惡沒有距離」。

《我們與惡的距離》結局提早外流，公視、CATCHPLAY、HBO Asia呼籲觀眾支持正版，「不論觀看或是散佈，都屬盜版行為，請觀眾以行動支持正版，陪這齣戲走到最後，星期日一起收看完結篇。」不料同樣身處在媒體界、經常在報章雜誌上刊登評論的資深媒體人王尚智，竟高調在臉書表示自己已看完全部10集。

王尚智聲稱，人在國外，終究抵擋不住收視誘惑，直接從網路上把《我們與惡的距離》10集一次全看完，還直接發表心得，稱對於自己這種在電視台幕前幕後工作的「過來人」而言，都有一股難以形容的切膚之感，網友質疑第9、10集還沒播，怎麼可以看到，王辯稱：「支持正版，恕難奉告」。

此舉惹怒許多網友，紛紛痛批：「身為資深媒體人，帶頭在公眾網路上宣揚看過盜版，我是不是誤會了什麼」、「就算滿滿盜版，你的點閱不就支持盜版！還敢大言不慚的說抵擋不住誘惑，真的可笑」、「所謂的資深媒體人，用這樣的方式背刺同業」、「一邊唸經一邊摸奶的概念」、「最可悲的是媒體人糟蹋媒體人」。

還有網友tag公視粉絲團，要公視臉書小編快來看有人公然說自己看盜版，臉書粉絲團「人3 x steal3」也直言：「眼睛看盜版，手指支持正版，你與惡沒有距離」。

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