「客遊土城 與花桐行」新北市客家桐花祭揭幕

2019-04-20 12:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕2019新北市客家桐花祭第一場活動「客遊土城 與花桐行」，今天在土城區南天母廣場熱鬧開幕，由市長侯友宜敲鑼宣告桐花祭揭幕，目前土城地區桐花約已開花3成，陸續還有石碇、瑞芳、深坑、三芝、鶯歌、樹林、新店等地，引領民眾進入新北的4月桐花雪美景。

新北市桐花祭最早開始於1997年土城舉辦「土城朝山桐花節」，而後納入台北縣文化曆活動，歷經20年推廣，目前已成為新北市結合客家文化，也是年度重要的文化觀光節慶活動。

土城區長楊志宏說，土城桐花祭活動主打濃濃懷舊風，於活動會場入口處規劃設置黑膠伴唱機拱門及老歌唱片牆等裝置藝術，讓民眾打卡上傳美照當網美，還有擂茶品茗可以體驗，主廣場有「穀雨桐花音樂會」，邀請南方二重唱、王瑞瑜等民歌手及團體演出，以民歌帶領大家走進桐時光，現場除了有在地客家、原住民及舞蹈團表演、生態導覽、登山及桐花彩繪趴趴走等活動。

今年還與宏國德霖科技大學會展與觀光系合作，推出「南向饗樂，桐花新土城」活動，介紹土城在地文化及南向國家的客家文化，挑戰拿小獎品外，還有客家童玩體驗，現場示範製作的客家傳統美食麻糬及菜包更是人氣強強滾，活動到21日下午6點止。

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