大雨樹倒佔鐵道！集集支線火車阻斷 60旅客受影響

2019-04-19 17:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕暴雨成災！南投今天下午下起間歇暴雨，台鐵集集支線火車也受影響，下午約4點半，一列從集集開往濁水的列車，在支線鐵道18公里處，受樹木倒塌影響，暫時無法運行，列車乘客被迫回到發車站改搭接駁，約有60人受影響，台鐵人員目前仍在搶修排除。

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