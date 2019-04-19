新竹水情警報緩解 水利署︰力保6月底前穩定供水

2019-04-19 13:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕幾波鋒面降雨帶來成效！水利署今宣布，原水情燈號已亮起「水情稍緊」綠燈的新竹地區，即日起轉為「水情正常」的藍燈。但水利署也提醒，雖然水情有改善，但降雨仍不穩定，全國民眾還是需要節約用水，政府也會落實調度及節水措施，力保全台6月底前穩定供水。

去年颱風、冬雨及今年春雨前期雨量偏少，新竹地區及高雄地區水情燈號先後從象徵水情正常的藍燈，轉為水情稍緊的綠燈。而旱災經濟部災害緊急應變小組今上午邀請行政院災害防救辦公室、農委會、科技部、中央氣象局、農田水利會及相關縣市政府召開第3次工作會議，針對全台水情再度進行分析盤點。

水利署指出，因各單位積極引水調度及採取各項節水管控措施，新竹地區寶山-寶山第二水庫蓄水率已達8成以上，水情獲得紓解，決定新竹地區水情燈號由水情稍緊的綠燈調整為水情正常，高雄地區高屏溪川流水變化大，仍需審慎關注，維持水情稍緊綠燈。

水利署也說，在經濟部指示下，旱災應變作為在各部會、地方政府、水利會及水庫管理單位共同努力節水調配下已收成效，春耕插秧也已順利完成供灌，達成滿足春耕農民需求目標。但雖水情已有改善，因應降雨不確定性以及農業稻作抽穗期供水需求大，各單位將持續配合落實各項整備應變及節水措施，並以6月底前維持民生產業穩定供水及一期稻作順利供灌為努力目標。

水利署並提到，自去年颱風降雨不如預期，各單位提前於8月起展開應變作為，召開各級水情會議合計達45次，透過水庫總量管制、自來水常態減壓、產業自主節水及農業加強灌溉管理，迄今節省水量約6.3億噸，並與農田水利會合作強化灌溉用水效率，各地灌區已順利完成春耕插秧；另外，也視天候條件啟動10次人工增雨作業。

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