遭中橫落石重創命危 大馬男遊客今傷勢趨穩定

2019-04-19 13:44

［記者王峻祺／花蓮報導］40歲馬來西亞籍朱姓男子，昨下午偕妻到太魯閣國家公園綠水步道健走，不料突遭震後落石襲擊，還被碎石當場壓住下半身動彈不得，到院前已無生命徵象，插管急救後恢復心跳，經一夜觀察及低溫療法保護昏迷腦部，今早傷勢狀況趨穩定，意識逐漸恢復。

朱男昨送到花蓮慈濟醫院前已失去生命徵象，在醫護團隊插管搶救下，恢復自發性心跳，因傷勢集中在胸、背部，導致胸椎、肋骨骨折及氣血胸，插管治療後狀況穩定，但昨晚在加護病房時，血壓曾一度降低。

花蓮慈濟醫院副院長陳培榕說，朱姓病患送院後，經檢查發現有嚴重氣血胸，懷疑可能是造成到院前休克的主因，經一連串的救護處理，終於恢復自主心跳，並送往加護病房觀察，昨晚血壓一度稍微較低，不過在醫療團隊努力下恢復正常。

他強調，在加護病房時，也併用低溫療法保護朱男昏迷的腦部，今早狀況已趨穩定，意識慢慢恢復，低溫療法及強心劑均可撤掉，恢復評估往正向發展，胸椎部分也沒有造成任何神經醫學上的缺陷，但整體狀況還算是「危險期」，仍需持續觀察。

花蓮縣長徐榛蔚昨在第一時間也至醫院關心朱男及另名受傷的54歲馬姓女子狀況，與家屬一起聽取慈濟各科會診結果，並致贈傷患家屬慰問金，另指示社會處安排傷患家屬住宿，務必給予最好的醫療支持及生活協助。

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