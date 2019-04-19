彰化369敬老金沒了 議員被長者罵到臭頭

2019-04-19 13:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化369重陽敬老禮金預算遭議會刪減事件持續發酵，影響全縣近20萬名65歲以上長者，無黨籍縣議員蕭淑芬直言，她反對縣長王惠美向議會提出的刪減預算動作，因為歷屆未曾有過已經編列且通過審議的預算，縣府後來又提出追減。她說，369敬老金沒了，議員鄉下跑攤常挨長者罵「恁攏祝大，攏刪掉預算」，議員替縣府背黑鍋，裡外不是人。

蕭淑芬指出，昨天她在議會3讀預算會質詢，去年縣府編列369預算時，她和多位議員質疑縣府財政困難，應優先編足法定社福，選舉政見的非法定社福為不應該開的選舉支票，議員要求縣府慎審考量，縣府最後還是編列，既然已經編了，今年就不應該再刪減，刪減後變成議員挨鄉下長者罵。

蕭淑芬進一步表示，長者想法單純，「就是我拿到錢我開心」，369很實質的敬老，如今刪了預算長者會認為不被照顧，「當初就不應該編預算卻編，現在又要刪減，真的讓我們議員很為難，該刪？還是該發？當然在我們財政困難下是不應該發，可是既然編了就該照實發才對。」

蕭淑芬強調，事件會演變到此，是因為前縣長魏明谷沒有當選，縣長王惠美上任改以財政困難為由不要跟進，王縣長以沒錢推翻前朝作為，變成議員替縣府背黑鍋，她從頭到尾都反對刪減，下次定期會會再替長者發聲。

對此，王蘭心指出，在沒有財源的情況下，刪減調整預算的作為，是兩利相權取其重、兩害相權取其輕，今年弱勢的低收入戶和中低收入戶維持發放禮金，其他調整為每人1000元、百歲人瑞1萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/