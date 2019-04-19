讓技藝教育更多元！台東將推更務實就業的選擇

2019-04-19 11:36

［記者張存薇／台東報導］台東縣國中技藝教育學程技藝競賽今天開戰，200多位國中學子報名參加，教育處長林政宏表示，今年比賽包括動力機械、木工、美容美髮等13個職群，為了讓國中生能有更多元選擇，未來計畫增設運動防護、物理治療、保母等職群，讓選擇技職教育的學生未來就業能有更多發展面向。

今年國中技藝競賽選手人數再增加，其中育仁中學承辦的家政職群美髮競賽參加人數最多，包括寶桑、新生、鹿野、初鹿、豐田、知本、大王、泰源、都蘭、卑南10所國中、40位選手報名參加，選手必須在限時內完成捲髮、燙髮等操作，只見學生們全神貫注比賽，希望奪得好成績。

教育處長林政宏到場鼓勵選手，他也指出，台東縣超過半數國中畢業生往技職體系發展，除了傳統職群，未來也希望增設更多選擇，比如台東縣運動選手多，但不是每個人最後都會成為職業球員，但相較之下運動防護、物理治療與所學相關，未來可以增設這樣的技藝教育，讓學生有更多試探的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/