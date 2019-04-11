台東老屋挽面展新貌 縣府爭取2億補助續推

2019-04-11 10:17

［記者張存薇／台東報導］台東市區不少臨街建築超過20年，因管線外露或破損影響市容，台東縣政府爭取花東永續發展基金補助，推動「老屋挽面」計畫，共有170戶申請，縣長饒慶鈴今天在建設處長吳慶榮陪同下，視察光明路改善成果，她強調，今年亦提出2年2億800萬元預算需求，爭取花東基金補助，推動城市美化，大家一起來！

建設處長吳慶榮指出，2016年尼伯特颱風17級強風橫掃台東市區，造成多數建築外觀毀損，為推動災後建築物及形塑城市整體景觀，因此以台東市光明路、新生路為主要的街屋立面更新示範區，每件補助工程費80％、補助上限為30萬至40萬，共核定170戶，包含違章遮雨棚拆除、外掛管線的清線及管路遷移與遮蔽、防水及毀損部分修補等。

饒慶鈴說，因為民眾申請踴躍，有的老店因此增加來客率、提升土地價值，今年縣府會持續推動，已向花東基金提出年2億800萬元預算需求，預計每年補助250戶改善。

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