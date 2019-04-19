04/19 各報重點新聞一覽

2019-04-19 06:16

自由時報

散播謠言 最重關3年

為反制假訊息，行政院院會昨通過修正「刑法」等案，新增以廣播電視、電子通訊、網際網路散布不實資訊意圖影響農產品價格，如日前麻豆文旦倒入水庫的不實報導，或意圖影響生活必需用品如衛生紙等價格，可加重其刑至二分之一，最重處三年徒刑。

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死能復生？耶魯大突破

美國耶魯大學科學家十七日在「自然」期刊發表研究報告，死亡數小時的豬隻大腦經輸送含維生養分的溶液後，成功恢復腦細胞部份功能和腦血管活力，不過研究人員強調，這樣的大腦沒有意識或感知等更高層次功能活動，「不是活著的大腦」。這項突破增加醫學進展的希望，但也掀起何謂死亡的疑問。

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花蓮6.1強震 全台驚動17傷

花蓮又現強震！花蓮縣秀林鄉昨下午一點○一分發生規模六．一顯著地震，秀林鄉銅門村最大震度高達七級，地震全台有感，不少民眾嚇得奪門而出，全台十七人受傷、台北兩棟大樓震斜，中央氣象局也發布國家級警報示警。

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蘋果日報

6.1強震撼全台17傷 台北近10年最大震度 1大樓傾斜 20校毀損

地牛翻身撼全台！昨天下午1時1分，花蓮發生芮氏規模6.1地震，全台劇烈搖晃，造成一棟大樓傾斜、20校毀損，17人輕重傷。昨地震也勾起不少人驚恐，大叫：「搖這麼久，讓我想起921！」氣象局指出，這次地震原因和以往不同，並非正常能量釋放，且是台北市近十年來最大震度地震。這起地震連中國上海、杭州等地也都感受到這股威力，日本沖繩甚至發出海嘯警報。

韓粉接機暴動 遞6萬份連署書「選總統」 韓國瑜：不可能表態挺誰

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選，重創黨內力拱徵召高雄巿長韓國瑜選總統聲勢。但韓粉仍不死心，昨向黨中央遞交6萬份連署書，高喊「唯一支持韓市長選總統！」黨內人士分析，國民黨總統大選已成韓、郭對決戲碼，郭拒徵召執意投入初選，現在就看韓會否願主動參加初選。有中常委認為，徵召韓選總統可能性已大幅降低。

聯合報

6.1強震 全台驚嚇 17人受傷 北市2棟大樓傾斜

昨天下午一時一分，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模六點一強震，全台有感，花蓮銅門震度七級，當地國小學童嚇哭尖叫，被老師抱起往外衝。中央災害應變中心指出，這起地震造成十七人受傷，台北市兩棟大樓傾斜，北捷、台鐵、高鐵停駛巡檢，中橫公路預警性封閉至今天上午八時。

刪節版通俄門報告公布 川普推特發圖：遊戲結束

美國司法部十八日公布特別檢察官穆勒調查川普陣營通俄門案報告刪節版，司法部長巴維理在公布前舉行記者會說，調查顯示俄羅斯政府試圖透過駭客等手法干預二○一六年美國大選，但川普陣營並未和俄國共謀。巴維理說，穆勒對川普本人是否妨礙司法調查提出一些疑義，但將最終判斷交給司法部，巴維理在研究相關內容後認定川普並未妨礙司法。

中國時報

韓流VS.台風 國民黨內戰升高

高雄市長韓國瑜回來了！鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選震撼政壇，媒體聲量大漲，但國民黨內人氣王韓國瑜昨晨返台，熱情韓粉接機後，轉至中央黨部遞送6萬份連署書，呼籲盡速徵召韓。2020國民黨總統初選已形成「接地氣韓流」與「高科技台風」的對決。

花蓮6.1強震 未來1周餘震恐逾規模5

花蓮昨日下午1時01分發生芮氏規模6.1強震，位置在秀林鄉、深度18.8公里。最大震度秀林鄉銅門村7級，花蓮市、南投合歡山、宜蘭澳花、台中梨山、新北市五分山都是5級，新北市、台北市等地4級，全台有感。這次地震的威力，專家估計相當於0.7顆原子彈，造成台北市長安東路、信義路各有一幢大樓傾斜，總計全台17人受傷送醫。

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